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В Беларуси пройдет благотворительная акция "Письмо Деду Морозу"

10.12.2020 19:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить "Клуб волонтеров Беларуси". Сотни писем с пожеланиями от детей-сирот разместят на сайте проекта kv-belarus.online. Любой неравнодушный человек сможет выбрать из перечня подарок, приобрести его для ребенка и передать волонтерам. Они развезут собранные подарки детям. По итогам акции организаторы обещают опубликовать фотоотчет. К слову, подобные акции уже не первый год проходят в нашей стране. Организовывают их различные группы волонтеров.


 
 
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Тепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить "Клуб волонтеров Беларуси". Сотни писем с пожеланиями от...
 
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