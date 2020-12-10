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В Беларуси пройдет благотворительная акция "Письмо Деду Морозу"
10.12.2020 19:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить "Клуб волонтеров Беларуси". Сотни писем с пожеланиями от детей-сирот разместят на сайте проекта
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Тепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить "Клуб волонтеров Беларуси". Сотни писем с пожеланиями от...
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