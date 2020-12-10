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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси пройдет благотворительная акция "Письмо Деду Морозу" Тепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить "Клуб волонтеров Беларуси". Сотни писем с пожеланиями от...

Тепло и человеческую заботу каждому ребенку из интернатных учреждений в Новый год постарается подарить. Сотни писем с пожеланиями от детей-сирот разместят на сайте проекта. Любой неравнодушный человек сможет выбрать из перечня подарок, приобрести его для ребенка и передать волонтерам. Они развезут собранные подарки детям. По итогам акции организаторы обещают опубликовать фотоотчет. К слову, подобные акции уже не первый год проходят в нашей стране. Организовывают их различные группы волонтеров.