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Выставка патриотического проекта "Беларусь помнит" отправилась по стране

10.12.2020 19:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставка патриотического проекта "Беларусь помнит" под патронажем Музея истории Вооруженных сил отправилась по стране. Первым ее принял Могилев. Экспозиция посвящена истории наступательной операции по освобождению Беларуси "Багратион". Тогда советская армия нанесла крупнейшее поражение немецкой армии за всю  историю Великой Отечественной, разгромив группу армий "Центр".

Сергей Азаронок, директор Государственного музея истории Вооруженных сил Беларуси: "Дети должны помнить, что под нашими красными флагами мы побеждали. Мы принесли победу в том числе в братской семье советских народов той бывшей страны, но могучей - СССР. Но в созвездии этих республик наша была выдающаяся, поэтому она стала основателем ООН в том числе. Потому что величайший подвиг народа был замечен всем мировым сообществом".

Работать выставка будет до конца февраля. Затем отправится по регионам Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Выставка патриотического проекта "Беларусь помнит" под патронажем Музея истории Вооруженных сил отправилась по стране. Первым ее принял Могилев. Экспозиция...
 
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