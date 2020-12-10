Источник материала: БT

До Нового года осталось 3 недели. В Беларуси сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". Время новогодних чудес и подарков в Гродно началось с представления под открытым небом.



Десятки школьников, победителей различных конкурсов и олимпиад, дети из многодетных семей и воспитанники социальных учреждений были приглашены в детский оздоровительный лагерь "Зорька". Для них организовали большую развлекательную программу, а также квест со сказочными героями. Финалом торжества стала встреча с Дедом Морозом, который вручил сладкие подарки.

"Мне очень нравится, здесь позитивно, весело, очень хорошо подготовлен праздник. Мы приехали веселиться. Я ожидаю подарков от Деда Мороза".

"Я очень люблю Новый год. Это такой праздник, когда подарки, Дед Мороз. Это веселый праздник, один из самых любимых. Я его с нетерпением жду".

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: "Мы постараемся в течение месяца принести ребятам веселье, радость, задор. Ну и, конечно, хотелось также отметить, что в каждом учреждении образования города Гродно пройдут мероприятия, посвященные как в рамках акции «Наши дети», так и поздравления, утренники с Новым годом".

Во время акции "Наши дети" в Гродненской области запланировано более сотни различных мероприятий. Это ярмарки, творческие встречи, концерты, утренники и поздравления. Следить за ходом благотворительной акции можно будет с помощью онлайн-дневников, которые будут вестись во всех районах.