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Во время акции "Наши дети" в Гродненской области запланировано более сотни различных мероприятий
10.12.2020 19:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До Нового года осталось 3 недели. В Беларуси сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". Время новогодних чудес и подарков в Гродно началось с представления под открытым небом.
"Мне очень нравится, здесь позитивно, весело, очень хорошо подготовлен праздник. Мы приехали веселиться. Я ожидаю подарков от Деда Мороза".
"Я очень люблю Новый год. Это такой праздник, когда подарки, Дед Мороз. Это веселый праздник, один из самых любимых. Я его с нетерпением жду".
Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: "Мы постараемся в течение месяца принести ребятам веселье, радость, задор. Ну и, конечно, хотелось также отметить, что в каждом учреждении образования города Гродно пройдут мероприятия, посвященные как в рамках акции «Наши дети», так и поздравления, утренники с Новым годом".
Во время акции "Наши дети" в Гродненской области запланировано более сотни различных мероприятий. Это ярмарки, творческие встречи, концерты, утренники и поздравления. Следить за ходом благотворительной акции можно будет с помощью онлайн-дневников, которые будут вестись во всех районах.
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До Нового года осталось 3 недели. В Беларуси сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". Время новогодних чудес и подарков в Гродно началось с...
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