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На белорусско-украинской границе появилась новая погранзастава
10.12.2020 19:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной. Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены современным оборудованием. Установлена вся бытовая техника и мебель. Как отметили в Госпогранкомитете, возведение таких модульных застав требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет при необходимости в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы.
В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить количество автономных технических средств охраны. Это в свою очередь позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров, в том числе на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.
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Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной. Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены современным...
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