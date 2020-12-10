На белорусско-украинской границе появилась новая погранзастава

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Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной. Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены современным оборудованием. Установлена вся бытовая техника и мебель. Как отметили в Госпогранкомитете, возведение таких модульных застав требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет при необходимости в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы.

В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить количество автономных технических средств охраны. Это в свою очередь позволит дистанционно контролировать свыше 100 километров, в том числе на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.