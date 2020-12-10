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ГУВД: вывешивание флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации расценивается как пикет

10.12.2020 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вывешивание в окнах и на балконах незарегистрированной символики будет приравниваться к пикетированию за что предусмотрена административная ответственность. Об этом заявил заместитель начальника Первомайского РУВД — начальника милиции общественной безопасности Сергей Артеменко.


— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30-ти базовых величин или административный арест, — цитирует Артеменко пресс-служба ГУВД.

Он также заявил, что при поступлении в милицию заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном выявлении сотрудниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях «флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке», будет проводиться проверка в соответствии с процессуально-исполнительным кодексом.

По словам Артеменко, в Минске уже составлено более 20 административных протоколов за размещение незарегистрированной символики, которые направлены в суд для рассмотрения.

Пикетирование — публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста. (Из ст. 2 Закона РБ О массовых мероприятиях в Республике Беларусь)

 
Теги: Минск
 
 
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В ГУВД Мингорисполкома сослались на «существующее законодательство и в частности статью 10 Закона Республики Беларусь "О массовых мероприятиях"».
 
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