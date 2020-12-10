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Антирекорды COVID-19 и противодействие инфекции

10.12.2020 20:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Европейские правительства признают: вирус застал их врасплох. И, несмотря на уже введенные жесткие ограничения, Дания, Германия, Литва и Швейцария экстренно усиливают карантинные меры.

В Боснии и Герцеговине власти столкнулись с другой проблемой. Более двух с половиной тысяч медицинских работников объявили всеобщую забастовку. Они неоднократно просили подписать коллективное прошение о повышении зарплат, однако власти их не услышали.

В России стартовала массовая вакцинация. Уже привиты более 150 тысяч человек: в первую очередь - это люди из группы риска.

Количество зараженных в мире приближается к 69 с половиной миллионам. За последние сутки выявлено свыше полумиллиона новых случаев. Рейтинг антилидеров по-прежнему возглавляют США. Там за сутки умерли 1 тысяча 340 человек.

 
 
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Европейские правительства признают: вирус застал их врасплох. И, несмотря на уже введенные жесткие ограничения, Дания, Германия, Литва и Швейцария экстренно...
 
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