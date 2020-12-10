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Антирекорды COVID-19 и противодействие инфекции
10.12.2020 20:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Европейские правительства признают: вирус застал их врасплох. И, несмотря на уже введенные жесткие ограничения, Дания, Германия, Литва и Швейцария экстренно усиливают карантинные меры.
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Европейские правительства признают: вирус застал их врасплох. И, несмотря на уже введенные жесткие ограничения, Дания, Германия, Литва и Швейцария экстренно...
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