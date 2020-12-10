ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие

10.12.2020 21:25 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поздравил вуз с юбилеем глава государства. Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. БНТУ считается флагманом подготовки инженерных кадров   от машиностроения до космоса. 16 факультетов, 140 специальностей.  Здесь обучается 17 с половиной тысяч человек. За знаниями  приезжают и студенты со всего мира.За век  БНТУ подготовил более 200 тысяч специалистов. 

Глава государства вручил вузу орден Трудовой Славы, а его сотрудникам - государственные награды. 

Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие


И сегодня же президенту представили предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России.Она предусмотрена для защиты границ на западном направлении. Основу составляют Вооруженные силы нашей страны. Ранее были достигнуты  договоренности - актуализировать план применения региональной группировки Союзного государства  с учетом ситуации на западных рубежах и  в мире в целом. Внесенные изменения  глава государства одобрил. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравил вуз с юбилеем глава государства. Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. БНТУ считается флагманом подготовки...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Журналистами года» правозащитники назвали трех арестованных по уголовным делам журналисток, в том числе и Катерину Борисевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика