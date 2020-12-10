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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие Поздравил вуз с юбилеем глава государства. Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. БНТУ считается флагманом подготовки...

Поздравил вуз с юбилеем глава государства. Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. БНТУ считается флагманом подготовки инженерных кадров от машиностроения до космоса. 16 факультетов, 140 специальностей. Здесь обучается 17 с половиной тысяч человек. За знаниями приезжают и студенты со всего мира.За век БНТУ подготовил более 200 тысяч специалистов.Глава государства вручил вузу орден Трудовой Славы, а его сотрудникам - государственные награды.И сегодня же президенту представили предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России.Она предусмотрена для защиты границ на западном направлении. Основу составляют Вооруженные силы нашей страны. Ранее были достигнуты договоренности - актуализировать план применения региональной группировки Союзного государства с учетом ситуации на западных рубежах и в мире в целом. Внесенные изменения глава государства одобрил.