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Сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети"

10.12.2020 21:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наступило время новогодних подарков и чудес. Сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". В Минске главной площадкой праздника стал Мраморный зал Дворца детей и молодежи. Сюда пригласили детей из многодетных семей, воспитанников домов-интернатов, а также победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. 

Новогодний марафон принимает и Минская область. Праздник сегодня встречали в Боровлянской средней школе №2. Здесь среди приглашенных гостей - воспитанники детской деревни "Истоки", победители этапов областного конкурса "Ученик года Минской области 2020".  Для них подготовили представление и вручили сладкие подарки. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наступило время новогодних подарков и чудес. Сегодня дан старт благотворительной акции "Наши дети". В Минске главной площадкой праздника стал Мраморный зал Дворца...
 
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