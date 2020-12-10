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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реконструкция трассы Р-53 от Кургана Славы через Смолевичи, Жодино и до Борисова выходит на новый этап А это к пяти построенным еще шесть километров. Дорога будет широкополосная и бетонная, появятся мосты, переходы и новые развязки. Направление очень...

А это к пяти построенным еще шесть километров. Дорога будет широкополосная и бетонная, появятся мосты, переходы и новые развязки.Направление очень востребовано. Сегодня активно развивается столичный город-спутник Смолевичи. И без современной магистрали не обойтись. С большой стройплощадки репортажПервые пять километров новой дороги от Кургана Славы в сторону Смолевичей уже открыты для движения. Трасса теперь широкополосная и главное из бетона. Строители справились быстро и качественно.Бетонные дороги - явление относительно новое для Беларуси. Но сейчас их прокладывают все больше. И вот почему: такое покрытие долговечное, хотя и не дешевое. Как заверяют строители, интервал между ремонтами может быть 10 лет. В общей сложности специалисты гарантируют качество настоящего автобана. Все выполнено строго по немецкой технологии.Сегодня много техники и строителей работают на втором участке - от 6-го до 13-го километра. Ландшафт не узнать, много объездов. Здесь появятся и надземные пешеходные переходы, которых раньше не было. В целом дорожная инфраструктура становится современной. Ведь это направление сегодня одно из самых востребованных. Столичный город-спутник растет и развивается. На карте сателлита, кроме новых домов, детский сад, школа, торговый центр.Таким образом, доехать из столицы до Смолевичей и назад быстрее и комфортнее можно будет уже к осени следующего года. Далее строители продолжат расширять дорогу в сторону Жодино.