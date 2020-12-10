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Реконструкция трассы Р-53 от Кургана Славы через Смолевичи, Жодино и до Борисова выходит на новый этап

10.12.2020 21:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А это к пяти  построенным еще шесть километров. Дорога будет широкополосная и бетонная, появятся мосты, переходы и новые развязки. 

Направление очень востребовано. Сегодня активно развивается столичный город-спутник Смолевичи. И без современной магистрали не обойтись. С большой стройплощадки  репортаж Алексея Кондратенко.  

Первые пять километров новой дороги от Кургана Славы в сторону Смолевичей уже открыты для движения. Трасса теперь широкополосная и главное  из бетона. Строители справились быстро и качественно. 

Бетонные дороги - явление относительно новое для Беларуси. Но сейчас их прокладывают все больше. И вот почему: такое покрытие долговечное, хотя и не дешевое. Как заверяют строители, интервал между ремонтами может быть 10 лет. В общей сложности специалисты гарантируют качество настоящего автобана. Все выполнено строго по немецкой технологии. 



Сегодня много техники и строителей работают на втором участке - от 6-го до 13-го километра. Ландшафт не узнать, много объездов. Здесь появятся и надземные пешеходные переходы, которых раньше не было. В целом дорожная инфраструктура становится современной. Ведь это направление сегодня одно из самых востребованных. Столичный город-спутник растет и развивается. На карте сателлита,  кроме новых домов,   детский сад, школа, торговый центр. 

Алексей Худой, заместитель начальника управления технадзора РУП "Минскавтодор-центр": "Про новые объекты дорожной инфраструктуры: мосты, остановки,  съезды. Главное  -  двухуровневая развязка  на повороте в Смолевичи,  насколько все будет более современным и удобным". 

Таким образом, доехать из столицы до Смолевичей и назад быстрее и комфортнее можно будет уже к осени следующего года. Далее строители продолжат расширять дорогу в сторону Жодино. 

 
 
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А это к пяти  построенным еще шесть километров. Дорога будет широкополосная и бетонная, появятся мосты, переходы и новые развязки.  Направление очень...
 
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