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Старт благотворительной акции "Наши дети"

10.12.2020 21:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Время новогодних чудес, внимания и неожиданных подарков. Минская область сегодня присоединилась к масштабному благотворительному марафону. По традиции в декабре во время акции "Наши дети" воспитанники детских домов, интернатов, приемных семей получают подарки, а самое главное - внимание взрослых людей. В эти минуты новогодний праздник проходит в  Боровлянской средней школе № 2. Среди приглашенных гостей - дети из Минского района, в том числе нынешние победители первого этапа областного конкурса "Ученик года Минской области - 2020".

Для участников сегодняшнего праздника - новогодняя программа, театрализованное представление  и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

 
 
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Время новогодних чудес, внимания и неожиданных подарков. Минская область сегодня присоединилась к масштабному благотворительному марафону. По традиции в декабре...
 
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