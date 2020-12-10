Два спорткомплекса - в Логойске и Силичах - открыли горнолыжный сезон

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Беларусь уже давно и прочно закрепила за собой статус державы спортивной. При этом создана инфраструктура не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта. А зима - отличный повод стать на лыжи или сноуборд, тем более что никуда выезжать не нужно: два спорткомплекса - в Логойске и Силичах - приятно удивят соотношением цена/качество, а также близостью к столице. Это и отмечают гости из России, Украины и даже Китая. Горнолыжный сезон в Беларуси официально открыт. Станислав Липский оценил готовность снежных трасс и пообщался с гостями спортцентров.



Сноуборд - олимпийский вид спорта с 1998 года



Год 1998 - Олимпиада в Нагано, сноуборд дебютирует в олимпийской программе.



В 2002 в Солт-Лейк-Сити, где белорусские хоккеисты выйдут в полуфинал, впервые в сноуборде представлена Россия. Мария Тихвинская выступает в параллельном гигантском слаломе, а спустя 18 лет историческую личность в этом виде спорта для наших восточных соседей можно увидеть на склонах в Логойске. Да, именно серебряный призер чемпионата мира 1999 года сегодня учит азам горнолыжного спорта юных белорусов и гостей спорткомплекса.



Мария Тихвинская, серебряный призер чемпионата мира в сноуборд-кроссе, инструктор по горным лыжам: "Снег очень плотный, хороший, не леденистый, идеальный для обучения. На этих выходных приезжало очень много людей, говорили, что качество снега очень хорошее. Мы будем расставлять игрушки для детей на трассе, делать обучение в игровой форме. Я рада быть полезной в Беларуси и буду помогать всем желающим".

Подготовка горнолыжных центров к сезону



Подготовить трассу - дело непростое, но первая неделя зимы радует горнолыжные комплексы страны прежде всего отрицательной температурой. Снежные пушки работают вторую неделю, как следствие Логойск и Силичи уже принимают гостей - склоны и трассы доступны для любого желающего.

Николай Палазник, директор горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск": "Подготовка оборудования к сезону идет не зимой, а осенью. Сейчас же люди постарались, поймали нужную температуру - 3 градуса. Одна трасса готова, за два дня подготовим и вторую".



Горнолыжным центрам есть чем удивить любителей активного отдыха



Прокат инвентаря, проживание, вкусные обед и ужин и даже банный комплекс радуют гостей Логойска. Кстати, клиентов все больше привлекают через соцсети, телефонные переговоры уже не в тренде. Приехать в Беларусь надеются и любители активного отдыха из Украины и России.



Леонид Кравчук, начальник отдела горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск": "Люди едут из Гродно, Гомеля, Витебска, Бреста. Запросы идут из России, Украины. Мы отвечаем на все вопросы и сотрудничаем с нашим Таможенным комитетом, чтобы понять, кто может пересечь границу, какие условия для этого нужны. Мы еще являемся и оздоровительным комплексом. Не стоит это забывать. Поэтому мы предлагаем активный вид отдыха, банный отдых, квесты. У нас есть собственный конный клуб, мы можем предложить и конные прогулки в том числе".



Большой спортивный семейный праздник



А в эту субботу все любители зимних видов спорта и активностей смогут ощутить своего рода магию чисел. 12 числа 12 месяца в 12 часов в Логойске в честь открытия сезона пройдет большой спортивный семейный праздник.

Близость к столице, аэропорту и, разумеется, соотношение цены и качества - факторы, которые через сарафанное радио увеличивают спрос не только среди белорусов, но и гостей нашей страны.

Такое изобилие привлекает даже туристов из Китая. Ша Му ежегодно приезжает в горнолыжный комплекс в Силичи.





Подготовка горнолыжных центров к сезону



В Силичах главная трасса еще на стадии оснеживания, но учебная открыта с 12:00 до 22:00. Каток также работает, даже несмотря на будни. Из Минска гости едут охотно, основной поток, правда, после 18:00. Лучшая реклама для жителей столицы - снег в городе, как только в Минске он выпадает - ажиотаж растет и в Силичах.



Алена Карпенко, старший администратор пункта проката республиканского горнолыжного центра "Силичи": "Кататься у нас можно с 5 лет, но если ребенок крепкий, с инструктором можно и с 3 с половиной".

Открытие новых трасс

На завтра запланировано открытие трассы № 3 протяженностью 850 метров с максимальным углом наклона 25 %, синоптики обещают подходящую погоду все эти дни.



Самая крутая в стране трасса № 2 еще требует неделю для подготовки.