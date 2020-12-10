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Ответственность за вывешивание незарегистрированной символики
10.12.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, за вывешивание на фасадах жилых домов незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 базовых величин или административный арест (видео).
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Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, за вывешивание на фасадах жилых домов незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность....
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