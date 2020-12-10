Президент: Беларусь переживает трудный период становления, и это связано со сменой поколений

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Важная веха в истории ведущего технического вуза Беларуси - БНТУ отмечает столетний юбилей ! Университет стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. Все это время здесь готовят востребованных специалистов технического профиля. Выпускники вуза приложили руку ко всем знаковым объектам Беларуси - от Национальной библиотеки и "Минск-Арены" до атомной станции. То есть, их стараниями вырисовывался облик современной страны. Президент не смог обойти вниманием такое событие и приехал поздравить коллектив университета лично.

Праздничная дата стала поводом отметить наградами заслуженных преподавателей и ученых и, конечно, возможностью сказать о самом главном. Именно в стенах БНТУ Александр Лукашенко напомнил о том, что мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. В этот момент времени важно не потерять все то, что удалось построить вместе, сообща. Без прочного фундамента дом не возвести - и инженеры это знают, пожалуй, как никто. Репортаж Натальи Бреус.



Даже не верится, что грянул вековой юбилей! Но да - все так - уже 100 лет как прежде политехнический институт, а ныне Национальный технический университет готовит инженерные кадры по всем направлениям - от машиностроения до космоса. Плюс - экономика, маркетинг, архитектура, IT. На заре создания университет насчитывал всего лишь 5 факультетов - сегодня 16 и 140 специальностей! За век вуз подготовил более 200 тысяч специалистов. Да, много воды утекло, одно неизменно - Беларусь всегда была и остается сильной кузницей толковых технических кадров! Казалось бы, "не женскую" специальность в востребованной нынче энергетике Лера выбрала благодаря папе - пошла по его стопам.



Несмотря на, казалось бы, солидный возраст, вуз идет в ногу со временем - внедряют новые форматы обучения, подключают науку - без нее инженерам сегодня никак! Что еще важнее - стараются не отрываться от реального производства! За знаниями сюда приезжают студенты со всего мира. Сейчас полторы тысячи иностранцев из 40 государств - от Шри-Ланки до США - хотят получить белорусский диплом.



Торжественная встреча в БНТУ по случаю векового юбилея

Еще до начала торжеств приветствия и теплое общение однокашников в кулуарах. Министры, руководители предприятий, ученые… Люди известные - из тех, что всегда на виду. Техническая подготовка для многих из них стала стартом хорошей карьеры.







А. Лукашенко приехал поздравить БНТУ с 100-летием





Президента здесь не ожидали увидеть, но всегда рады! Сам Александр Лукашенко скажет: не мог не приехать. Этот университет стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране. Праздничная дата - хороший повод собраться всем вместе!





Президент: Выпускники БНТУ - опора государства

Жилые дома, мосты, дороги, электростанции, метро, автомобили - все это сделано выпускниками БНТУ. Среди них много известных личностей - например, Герой Беларуси Павел Мариев - один из легендарных директоров жодинского БелАЗа. А всех и не перечислишь. Но! Точно, что выпускники вуза приложили руку ко всем знаковым объектам Беларуси - от Национальной библиотеки и "Минск-Арены" до атомной станции и калийного гиганта. То есть, их стараниями вырисовывался облик современной страны. Наверное, неслучайно именно в стенах БНТУ с его особой атмосферой президент напомнит, какой и почему сегодня непростой период для всех нас.









БНТУ удостоен ордена Трудовой Славы Что такое трудный этап жизни, здесь точно знают. Ведь именно политех стал, по сути, единственной площадкой подготовки специалистов для промышленности в тяжелейший период послевоенного восстановления. Это была кадровая подпитка для строящихся тогда гигантов. Так что да, большая толика ума, энергии и инженерного таланта выпускников БНТУ в каждой машине и в каждом здании. Это много значило для страны, важно и сейчас. За заслуги всего коллектива впервые в истории суверенной Беларуси университет удостоен ордена Трудовой Славы. А. Лукашенко вручил госнаграды педагогам БНТУ По случаю важного события решено было отметить наградами ярких преподавателей и ученых. Эти люди поддерживают имидж университета на высочайшем уровне. Помимо БГУ, только БНТУ входит в 1000 лучших университетов мира. Диплом вуза высоко котируется на рынке труда. Именно благодаря усилиям педагогов развивается образование и растет элита научных кадров.





Анатолий Скойбеда, завкафедрой машиноведения и деталей машин БНТУ: "Прогресс держится на инженерии. То, что сделано вокруг нас, все, что работает, это заложено прежде всего инженерами-изобретателями. Я получил сегодня заслуженную награду "Заслуженный изобретатель Республики Беларусь". Мне очень приятно".

А. Лукашенко приехал поздравить БНТУ с 100-летием Атмосфера этой встречи получилась очень душевной. Ведь многих из тех, кто получил сегодня госнаграды, президент знает лично. По проектам, которые пришлось выполнять сообща. Например, с нынешним деканом архитектурного факультета глава государства вместе закладывал "нулевой километр".

Такие символы есть всюду - в Париже возле Нотр-Дама, у Белого дома в США. В свое время Александр Лукашенко попросил архитектора гармоничнее вписать его в пространство центральной площади Минска. Сегодня без этой точки отсчета сложно представить Октябрьскую площадь - сегодня это место встреч и фото. И даже больше.

Пусть это символичная, но все-таки песчинка в море сделанного за последнее время. БНТУ - 100 лет!

Мир не стоит на месте, постоянно меняется - технологии, подходы, стандарты. Буквально революцию в промышленности совершает индустрия 4.0. К этому нужно быть готовыми и готовить современных специалистов. В БНТУ так и делают - связь с заводами и реальностью не теряют. При желании повод покритиковать образование в целом и педагогов в частности найдется всегда, но именно они каждый день делают студентов чуточку лучше. Одних учат не отрываться от земли в творческом порыве инженерной мысли. Других наоборот - за сухими техническими чертежами видеть душу объекта. Каждому свое. Главная цель остается неизменной - дать образование, которое станет базой в жестких условиях цифровой эпохи, глобализации и конкуренции. И воспитать толковых профессионалов, которые будут той самой надежной опорой для страны.