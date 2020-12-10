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Стакан воды и душ. Сегодня это ежедневный моцион, без которого трудно представить утро. Какие силы Минскводоканал тратит на то, чтобы вода попала в каждый дом? Как происходит процесс очистки? И кто в любое время суток готов к устранению ЧП? И когда белорусская столица полностью перейдет на водоснабжение из артезианских источников? Ответы в авторском проекте медиахолдинга "Один день".

Иван Цыбин, замначальника производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал": "Хоть и кажется, что вода - это неиссякаемый ресурс, но ее надо беречь .Такими простыми советами, которые не испортят жизнь, но помогут ее сберегать, является принятие душа вместо ванны, починка своевременная сантехники, использование рычажных кранов, а также самый простой способ - это закрывать воду, когда вы чистите зубы".

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24 часа из жизни Минскводоканала на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". Смотрите авторский проект медиахолдинга и в это воскресенье.