ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О подозрительно заботливых соседях - Мария Петрашко

11.12.2020 06:55 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

У наших соседей не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку Беларуси, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не собственную экономику, оказавшуюся в упадке, а белорусскую оппозицию, учреждая новые премии и гранты. Украина очутилась на краю экономической пропасти - западные кредиторы резко потеряли всякое доверие к «незалежной». А Польша продолжает распахивать национальные границы перед заморскими военными силами и ожидает очередной транш в 100 миллионов долларов от Минобороны США. В том, почему подозрительно заботливые соседи собственные национальные проблемы не могут решить без внешнего вмешательства - разбиралась Мария Петрашко (подробности в видео).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У наших соседей не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку Беларуси, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ответственность за вывешивание незарегистрированной символики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика