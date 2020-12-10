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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О подозрительно заботливых соседях - Мария Петрашко У наших соседей не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку Беларуси, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не...

У наших соседей не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку Беларуси, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не собственную экономику, оказавшуюся в упадке, а белорусскую оппозицию, учреждая новые премии и гранты. Украина очутилась на краю экономической пропасти - западные кредиторы резко потеряли всякое доверие к «незалежной». А Польша продолжает распахивать национальные границы перед заморскими военными силами и ожидает очередной транш в 100 миллионов долларов от Минобороны США. В том, почему подозрительно заботливые соседи собственные национальные проблемы не могут решить без внешнего вмешательства - разбиралась(подробности в видео).