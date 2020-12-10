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О подозрительно заботливых соседях - Мария Петрашко
11.12.2020 06:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ наших соседей не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку Беларуси, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не собственную экономику, оказавшуюся в упадке, а белорусскую оппозицию, учреждая новые премии и гранты. Украина очутилась на краю экономической пропасти - западные кредиторы резко потеряли всякое доверие к «незалежной». А Польша продолжает распахивать национальные границы перед заморскими военными силами и ожидает очередной транш в 100 миллионов долларов от Минобороны США. В том, почему подозрительно заботливые соседи собственные национальные проблемы не могут решить без внешнего вмешательства - разбиралась Мария Петрашко (подробности в видео).
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У наших соседей не ослабевает лихорадочное желание вмешиваться во внутреннюю повестку Беларуси, хотя бы косвенно. Литовское правительство почему-то спасает не...
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