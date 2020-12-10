ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУВД: использование бчб-флагов приравнивается к пикетированию

11.12.2020 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вывешивание бело-красно-белых флагов для публичной демонстрации на окнах, балконах, дверях будет расцениваться как пикетирование, за которое предусмотрена административная ответственность.

Об этом сообщил заместитель начальника Первомайского РУВД - начальника милиции общественной безопасности Сергей Артеменко.

«Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, статьи 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия - пикетирование, за что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30-ти базовых величин или административный арест», - цитирует Артеменко пресс-служба ГУВД.

Он добавил, что, если граждане заявят в милицию о случаях размещения бело-красно-белой символики или же милиция обнаружит флаги «бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке», будет проводиться проверка в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом.

Артеменко рассказал, что в Минске уже составлено более 20 административных протоколов за размещение незарегистрированной символики, которые направлены в суд для рассмотрения.

Справка

Пикетирование - публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста. (Из ст. 2 Закона РБ «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вывешивание бело-красно-белых флагов для публичной демонстрации на окнах, балконах, дверях будет расцениваться как пикетирование, за которое предусмотрена...
 
Новости дня
Новости общества
 
О подозрительно заботливых соседях - Мария Петрашко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика