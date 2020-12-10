ГУВД: использование бчб-флагов приравнивается к пикетированию

Вывешивание бело-красно-белых флагов для публичной демонстрации на окнах, балконах, дверях будет расцениваться как пикетирование, за которое предусмотрена административная ответственность.

Об этом сообщил заместитель начальника Первомайского РУВД - начальника милиции общественной безопасности Сергей Артеменко.

«Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и, в частности, статьи 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия - пикетирование, за что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30-ти базовых величин или административный арест», - цитирует Артеменко пресс-служба ГУВД.

Он добавил, что, если граждане заявят в милицию о случаях размещения бело-красно-белой символики или же милиция обнаружит флаги «бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке», будет проводиться проверка в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом.

Артеменко рассказал, что в Минске уже составлено более 20 административных протоколов за размещение незарегистрированной символики, которые направлены в суд для рассмотрения.

Справка

Пикетирование - публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под открытым небом) в установленное время для совершения заранее определенного деяния, организованное (в том числе через глобальную компьютерную сеть интернет или иные информационные сети) для публичного выражения своих общественно-политических интересов или протеста. (Из ст. 2 Закона РБ «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»).