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Онлайн-церемония вручения Нобелевских наград прошла в Стокгольме
11.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек – Sputnik. Торжественная церемония вручения Нобелевских наград за текущий год состоялась в четверг в Стокгольме, из-за пандемии мероприятие прошло в необычном формате – победители награды получили дистанционно.
© AFP 2020 / DAVID PARRY
Вручение медалей ежегодно проходит 10 декабря – в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. Церемония стартовала в 18:30 по минскому времени в стокгольмской ратуше.
Перед вручением наград показали речь короля Швеции Карла XVI Густава, а между выступлениями ведущего и речами – заранее записанные ролики с лауреатами в их странах.
В 2020 году Нобелевскую премию по физике получили Рейнхард Генцель, Рождер Пенроуз и Андреа Гез – за открытие сверхмассивного объекта в центре галактики Млечный путь;
Премию
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Перед вручением наград показали речь короля Швеции Карла XVI Густава, который поздравил лауреатов.
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