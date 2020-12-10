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Онлайн-церемония вручения Нобелевских наград прошла в Стокгольме

11.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Торжественная церемония вручения Нобелевских наград за текущий год состоялась в четверг в Стокгольме, из-за пандемии мероприятие прошло в необычном формате – победители награды получили дистанционно.

© AFP 2020 / DAVID PARRY
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Вручение медалей ежегодно проходит 10 декабря – в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. Церемония стартовала в 18:30 по минскому времени в стокгольмской ратуше.

Перед вручением наград показали речь короля Швеции Карла XVI Густава, а между выступлениями ведущего и речами – заранее записанные ролики с лауреатами в их странах.

В 2020 году Нобелевскую премию по физике получили Рейнхард Генцель, Рождер Пенроуз и Андреа Гез – за открытие сверхмассивного объекта в центре галактики Млечный путь; по химии – Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне – за разработку методов сверхточного редактирования генома; по медицине – Харви Альеру, Чарльзу Райсу и Майклу Хогтону – за открытие вируса гепатита C.

Премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк, а по экономике – ее соотечественники Пол Милгром и Роберт Уилсон за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов, премию мира получила - Всемирная продовольственная программа.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед вручением наград показали речь короля Швеции Карла XVI Густава, который поздравил лауреатов.
 
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