|
Опубликован график работы поликлиник и аптек в новогодние праздники
11.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.
В декабре 2020 года белорусы будут отдыхать с 25-го по 27-е число, в
Согласно приказу министра здравоохранения Дмитрия Пиневича больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные и другие объекты будут работать в следующем режиме:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе 2021 года у жителей республики будут семь выходных дней, приходящихся на новогодние праздники.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)