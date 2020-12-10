Опубликован график работы поликлиник и аптек в новогодние праздники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников.

В декабре 2020 года белорусы будут отдыхать с 25-го по 27-е число, в январе следующего – с 1-го по 3-е, а также с 7-го по 10-е. В январе есть один перенос – рабочей будет суббота 16-го.

Согласно приказу министра здравоохранения Дмитрия Пиневича больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные и другие объекты будут работать в следующем режиме:

по графику праздничного дня – 25 декабря, 1 и 7 января

по графику выходного дня – 27 декабря, 3 и 10 января

по графику суббот – 26 декабря, 2, 8 и 9 января

по обычному рабочему графику – 16 января

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