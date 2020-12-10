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К щедрому новогоднему марафону присоединилась и столица

11.12.2020 09:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минском дворце детей и молодежи сегодня также торжественно начали благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал  пригласили 70 детей -  воспитанников детских домов и интернатов, многодетные семьи, а также  одаренных учеников, победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Для них в программе  снежная феерия и танцевальные баттлы.

Во Дворец детей и молодежи пришел и Дед Мороз, который по традиции всем гостям вручил подарки. Благотворительная акция "Наши дети" продолжится по 10 января.

 
 
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В Минском дворце детей и молодежи сегодня также торжественно начали благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал  пригласили 70 детей -  воспитанников...
 
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