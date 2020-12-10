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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К щедрому новогоднему марафону присоединилась и столица В Минском дворце детей и молодежи сегодня также торжественно начали благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал пригласили 70 детей - воспитанников...

В Минском дворце детей и молодежи сегодня также торжественно начали благотворительную акцию "Наши дети". В мраморный зал пригласили 70 детей - воспитанников детских домов и интернатов, многодетные семьи, а также одаренных учеников, победителей и призеров олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Для них в программе снежная феерия и танцевальные баттлы.Во Дворец детей и молодежи пришел и Дед Мороз, который по традиции всем гостям вручил подарки. Благотворительная акция "Наши дети" продолжится по 10 января.