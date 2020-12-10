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Корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова стала лауреатом литовской премии "Надежда Свободы"

11.12.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 декабря. Корреспондент информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова стала лауреатом литовской журналистской премии "Надежда Свободы".

Это новая премия, учреждена по инициативе бывшего министра сельского хозяйства Литвы, депутата Сейма Казиса Старкявичюса. Жюри, сформированное при поддержке Союза литовских журналистов и Сообщества журналистов Литвы, выбрало Коровенкову, а также Катерину Борисевич, Елену Толкачеву (обе — tut.by), Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову (обе — "Белсат"), сообщает rusradio.lt.

Борисевич, Андреева и Чульцова находятся под арестом. Первая обвиняется в разглашении врачебной тайны в материале о смерти Романа Бондаренко, вторые — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

"Сегодня в Беларуси работа настоящего журналиста — это героический труд. Как и быть простым активным гражданином или защищать права человека. Коллеги, ежедневно рассказывающие правду гражданам своей страны, — это настоящие защитники демократии. Это самая большая ценность, у которой нет границ, и журналисты Литвы поддерживают своих коллег в Беларуси. Премия — это четкий символ", — заявил председатель Союза литовских журналистов Дайнюс Радзявичюс.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 декабря. Корреспондент информационной компании БелаПАН Татьяна Коровенкова стала лауреатом литовской журналистской премии "Надежда Свободы". Это...
 
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