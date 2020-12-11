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Погода в Гомеле на 11 декабря

11.12.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 11 декабря, в Гомеле облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, гололед.

Утром в Гомеле температура воздуха 0 °C. Ветер ЮВ — 6−8 м/с, порывами до 12 м/с. Влажность составит 95%, давление — 767 мм рт. ст.

Днем температура воздуха 0 °C. Ветер ЮВ — 5−7 м/с, порывами до 11 м/с. Влажность составит 85%, давление — 767 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха -3 °C. Ветер ЮВ — 6−8 м/с, порывами до 12 м/с. Влажность составит 90%, давление — 767 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, 11 декабря, в Гомеле облачно с прояснениями, возможен мокрый снег, гололед
 
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