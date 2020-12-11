Серьезная авария в Серебрянке - без света несколько улиц

Источник материала: Tut.by

В столичном микрорайоне Серебрянка без света осталось несколько улиц. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

В частности, света нет на улице Якубова.

— Нигде нет света, полностью темный район, — рассказала минчанка Александра.

В едином контакт-центре ЖКХ сообщили, что авария серьезная и на ее устранение понадобится несколько часов.

Также жители сообщают, что вместе со светом пропал и мобильный интернет у абонентов МТС.