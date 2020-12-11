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Серьезная авария в Серебрянке - без света несколько улиц
11.12.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичном микрорайоне Серебрянка без света осталось несколько улиц. Об этом TUT.BY сообщили читатели.
В частности, света нет на улице Якубова.
— Нигде нет света, полностью темный район, — рассказала минчанка Александра.
В едином контакт-центре ЖКХ сообщили, что авария серьезная и на ее устранение понадобится несколько часов.
Также жители сообщают, что вместе со светом пропал и мобильный интернет у абонентов МТС.
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В едином контакт-центре ЖКХ сообщили, что авария серьезная и на ее устранение понадобится несколько часов.
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