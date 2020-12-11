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Холодно и пасмурно. Все о погоде в Витебске в эти выходные
11.12.2020 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные сохранится зимний характер погоды, прогнозирует
В субботу днем около нуля, пасмурно, ветрено. Утром и вечером — до 2 градусов мороза.
В воскресенье в дневные часы до −2°С, без осадков, облачно.
Хороших вам выходных, друзья!
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В предстоящие выходные будет зима.
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