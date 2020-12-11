Холодно и пасмурно. Все о погоде в Витебске в эти выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные сохранится зимний характер погоды, прогнозирует pogoda.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу днем около нуля, пасмурно, ветрено. Утром и вечером — до 2 градусов мороза.

В воскресенье в дневные часы до −2°С, без осадков, облачно.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .