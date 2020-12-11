|
Дождь, снегопад и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные
11.12.2020 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На выходных в Бресте установится ненастная погода. Ожидаются дожди, снег и морозы, сообщает
В субботу будет облачно. Утром возможны кратковременные дожди, во второй половине дня ожидается снег и метель. Порывы ветра будут достигать 12 м/с. Воздух прогреется до +2°С, передает
В воскресенье будет переменная облачность и снегопад. Столбик термометра поднимется до +2°С.
Хороших выходных, друзья!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу дождь, в воскресенье снегопад.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)