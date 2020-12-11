Дождь, снегопад и сильный ветер. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

На выходных в Бресте установится ненастная погода. Ожидаются дожди, снег и морозы, сообщает meteoinfo.by .



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В субботу будет облачно. Утром возможны кратковременные дожди, во второй половине дня ожидается снег и метель. Порывы ветра будут достигать 12 м/с. Воздух прогреется до +2°С, передает AccuWeather .

В воскресенье будет переменная облачность и снегопад. Столбик термометра поднимется до +2°С.

Хороших выходных, друзья!

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