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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
11.12.2020 10:01 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра белорусы смогут задать вопросы министру культуры. Анатолий Маркевич проведет прямую телефонную линию в Министерстве культуры. Звонки будут приниматься с 9:00 до 12:00 по телефону 8(029) 599 75 74.
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Завтра белорусы смогут задать вопросы министру культуры. Анатолий Маркевич проведет прямую телефонную линию в Министерстве культуры. Звонки будут приниматься с...
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