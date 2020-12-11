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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский национальный технический университет отметил 100-летие. Поздравил вуз с юбилеем глава государства Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. Мероприятие - дань уважения тем, кто не только создавал этот университет, но...

Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. Мероприятие - дань уважения тем, кто не только создавал этот университет, но и прославил его своими делами. БНТУ считается флагманом подготовки инженерных кадров по всем направлениям - от машиностроения до космоса. 16 факультетов, 140 специальностей. За знаниями сюда приезжают студенты со всего мира. В БНТУ обучается 17,5 тысячи человек. За век вуз подготовил более 200 тысяч специалистов.Глава государства вручил университету орден Трудовой Славы, а его сотрудникам государственные награды.Накануне президенту также представили предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Она предусмотрена для защиты границ на западном направлении, а основу составляют Вооруженные силы нашей страны. Ранее были достигнуты обоюдные договоренности, чтобы актуализировать план применения региональной группировки Союзного государства с учетом ситуации на западных рубежах и в мире в целом. Внесенные изменения глава государства в итоге одобрил.