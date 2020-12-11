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Белорусский национальный технический университет отметил 100-летие. Поздравил вуз с юбилеем глава государства

11.12.2020 10:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко  принял участие в торжественном собрании  трудового коллектива. Мероприятие - дань уважения тем, кто не только создавал этот университет, но и  прославил его своими делами. БНТУ считается  флагманом подготовки инженерных кадров по всем направлениям - от машиностроения до космоса. 16 факультетов,  140 специальностей. За знаниями сюда приезжают студенты со всего мира. В БНТУ обучается  17,5 тысячи человек. За век вуз подготовил более  200 тысяч специалистов.  

Глава государства  вручил университету орден Трудовой Славы, а его сотрудникам государственные награды. 

Белорусский национальный технический университет отметил 100-летие. Поздравил вуз с юбилеем глава государства


Накануне президенту также представили предложения по  переработке плана  применения  региональной группировки войск Беларуси и России. Она предусмотрена для защиты границ на западном направлении, а основу составляют  Вооруженные силы нашей страны. Ранее были достигнуты  обоюдные договоренности, чтобы  актуализировать план применения региональной группировки  Союзного государства с учетом ситуации на западных рубежах и в мире в целом. Внесенные изменения глава государства в итоге  одобрил. 

 
 
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Александр Лукашенко  принял участие в торжественном собрании  трудового коллектива. Мероприятие - дань уважения тем, кто не только создавал этот университет, но...
 
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