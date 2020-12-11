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Реконструкция трассы Р53 выходит на новый уровень

11.12.2020 10:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реконструкция трассы Р53 - от Кургана Славы через Смолевичи, Жодино до Борисова - выходит на новый уровень. Первые пять километров в сторону столичного города-спутника уже открыты для движения. На очереди - очередные шесть. Дорога теперь широкополосная, а главное — бетонная. Такое покрытие, по словам специалистов, более долговечное. Интервал между ремонтами может достигать 10 лет! На участке до Смолевичей появятся инфраструктурные объекты, которых ранее не было. Это важное подспорье с учетом динамичного развития города-спутника. 

Алексей Худой, замначальника управления технадзора РУП "Минскавтодор-центр": "На первом участке строятся транспортные развязки, уже построен путепровод и тоннель. Дальше построим большую транспортную развязку возле Смолевичей, а в районе Криницы - тоннель. Также для пешеходов предусмотрено строительство пешеходного моста". 

К осени следующего года можно будет быстрее и комфортнее добраться из столицы в Смолевичи и обратно. Далее строители продолжат расширять дорогу в сторону Жодино.  

 
 
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Реконструкция трассы Р53 - от Кургана Славы через Смолевичи, Жодино до Борисова - выходит на новый уровень. Первые пять километров в сторону столичного...
 
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