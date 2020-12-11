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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реконструкция трассы Р53 выходит на новый уровень Реконструкция трассы Р53 - от Кургана Славы через Смолевичи, Жодино до Борисова - выходит на новый уровень. Первые пять километров в сторону столичного...

Реконструкция трассы Р53 - от Кургана Славы через Смолевичи, Жодино до Борисова - выходит на новый уровень. Первые пять километров в сторону столичного города-спутника уже открыты для движения. На очереди - очередные шесть. Дорога теперь широкополосная, а главное — бетонная. Такое покрытие, по словам специалистов, более долговечное. Интервал между ремонтами может достигать 10 лет! На участке до Смолевичей появятся инфраструктурные объекты, которых ранее не было. Это важное подспорье с учетом динамичного развития города-спутника.К осени следующего года можно будет быстрее и комфортнее добраться из столицы в Смолевичи и обратно. Далее строители продолжат расширять дорогу в сторону Жодино.