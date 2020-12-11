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Беларусь получит доступ к дженерику препарата для лечения ВИЧ

11.12.2020 10:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что касается ВИЧ-инфицированных пациентов в нашей стране, они теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным препаратам. Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare. В соответствии с документом наша страна на льготных условиях получает доступ к аналогу лекарственного средства "Долутегравир". Также благодаря соглашению открывается возможность конкуренции между производителями дженериков. Это позволит вывести на наш рынок лекарства гарантированного качества по более низкой цене. 

К слову, на сегодня Патентный пул подписал соглашения с десятью патентообладателями на 13 антиретровирусных препаратов против ВИЧ, 1 технологическую платформу для лечения ВИЧ, 3 противовирусных препарата прямого действия от гепатита С и средство от туберкулеза.

 
 
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Что касается ВИЧ-инфицированных пациентов в нашей стране, они теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным препаратам. Беларусь включена в...
 
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