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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь получит доступ к дженерику препарата для лечения ВИЧ Что касается ВИЧ-инфицированных пациентов в нашей стране, они теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным препаратам. Беларусь включена в...

Что касается ВИЧ-инфицированных пациентов в нашей стране, они теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным препаратам. Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare. В соответствии с документом наша страна на льготных условиях получает доступ к аналогу лекарственного средства "Долутегравир". Также благодаря соглашению открывается возможность конкуренции между производителями дженериков. Это позволит вывести на наш рынок лекарства гарантированного качества по более низкой цене.К слову, на сегодня Патентный пул подписал соглашения с десятью патентообладателями на 13 антиретровирусных препаратов против ВИЧ, 1 технологическую платформу для лечения ВИЧ, 3 противовирусных препарата прямого действия от гепатита С и средство от туберкулеза.