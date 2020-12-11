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В МЧС объяснили, что за сильный пожар был в Кобрине
11.12.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 декабря в Кобрине
Пожарная сигнализация в здании Кобринского участка ОАО «Брестхлебопродукт» на улице Ленина сработала в 20.47.
Спасатели все потушили.
Огонь уничтожил кровлю и 60 тонн зерна. Еще 3797 тонн спасено. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается.
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Огонь уничтожил кровлю и 60 тонн зерна.
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