Что происходит в стране в 125-й день после выборов

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 11 декабря, люди продолжают присылать в редакцию народный БЧБ-креатив на снегу. Вчера ГУВД Мингорисполкома официально заявило, что рассматривает БЧБ на окнах как пикетирование. Тем временем в Минске прошла церемония вручения ежегодной Национальной премии правозащитного сообщества. Обладателями премии в номинации «Журналист года — 2020» стали журналист TUT.BY Катерина Борисевич, а также журналисты «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова. Все они сейчас находятся в СИЗО и признаны правозащитниками политзаключенными. Что еще происходит в стране — читайте в нашем онлайне.



10 декабря, Минск. Фото: TUT.BY