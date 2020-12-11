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Что происходит в стране в 125-й день после выборов

11.12.2020 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 11 декабря, люди продолжают присылать в редакцию народный БЧБ-креатив на снегу. Вчера ГУВД Мингорисполкома официально заявило, что рассматривает БЧБ на окнах как пикетирование. Тем временем в Минске прошла церемония вручения ежегодной Национальной премии правозащитного сообщества. Обладателями премии в номинации «Журналист года — 2020» стали журналист TUT.BY Катерина Борисевич, а также журналисты «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова. Все они сейчас находятся в СИЗО и признаны правозащитниками политзаключенными. Что еще происходит в стране — читайте в нашем онлайне.


10 декабря, Минск. Фото: TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 11 декабря, люди продолжают присылать в редакцию народный БЧБ-креатив на снегу. Вчера ГУВД Мингорисполкома официально заявило, что рассматривает БЧБ на...
 
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