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На полигон Брестский вышел один из батальонов десантно-штурмовой бригады
11.12.2020 10:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ программе тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные упражнения выполняют из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров.
Александр Петров, командир десантно-штурмовой роты: "В подразделении организована боевая подготовка на следующих учебных местах: стрельба из стрелкового оружия, выполнение упражнений контрольных, учебных стрельб".
Также в рамках занятий десантники приведут оружие к бою и выполнят контрольные стрельбы из ручного противотанкового гранатомета и вооружения БТР-70.
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В программе тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные...
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