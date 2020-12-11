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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полигон Брестский вышел один из батальонов десантно-штурмовой бригады В программе тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные...

В программе тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные упражнения выполняют из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров.Также в рамках занятий десантники приведут оружие к бою и выполнят контрольные стрельбы из ручного противотанкового гранатомета и вооружения БТР-70.