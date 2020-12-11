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На полигон Брестский вышел один из батальонов десантно-штурмовой бригады

11.12.2020 10:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В программе  тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные упражнения выполняют из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров.

Александр Петров, командир десантно-штурмовой роты: "В подразделении организована боевая подготовка на следующих учебных местах: стрельба из стрелкового оружия, выполнение упражнений контрольных, учебных стрельб".

Также в рамках занятий десантники приведут оружие к бою и выполнят контрольные стрельбы из ручного противотанкового гранатомета и вооружения  БТР-70. 

 
 
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В программе  тактическая, специальная и огневая подготовка. Все задачи голубые береты отрабатывают в заданной тактической обстановке. Контрольные и учебные...
 
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