Источник материала: БT

В. Макей: Санкции никогда не приводили к решению проблем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СМИД СНГ: На пути интеграции Сотрудничество в рамках ОБСЕ, объединение стран для борьбы с пандемией COVID-19, развитие взаимной интеграции. Накануне главы внешнеполитических ведомств стран СНГ...

Сотрудничество в рамках ОБСЕ, объединение стран для борьбы с пандемией COVID-19, развитие взаимной интеграции. Накануне главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменялись информацией о ситуации внутри Содружества и за его пределами.Запад в свою очередь продолжает разговаривать с нами на языке санкций. И это вызывает сожаление. Министр иностранных дел нашей страны прокомментировал состоявшуюся на днях встречу с аккредитованными в Беларуси послами стран Евросоюза.