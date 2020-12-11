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СМИД СНГ: На пути интеграции
11.12.2020 10:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудничество в рамках ОБСЕ, объединение стран для борьбы с пандемией COVID-19, развитие взаимной интеграции. Накануне главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменялись информацией о ситуации внутри Содружества и за его пределами.
Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Что касается ратификации соглашения о взаимопризнании виз с Россией, то президент подписал соответствующий указ. Мы надеемся, что после принятия аналогичного решения российской стороной состоится обмен соответствующими письмами. В ходе этого по истечении 30 дней договор вступит в силу".
Запад в свою очередь продолжает разговаривать с нами на языке санкций. И это вызывает сожаление. Министр иностранных дел нашей страны прокомментировал состоявшуюся на днях встречу с аккредитованными в Беларуси послами стран Евросоюза.
В. Макей: Санкции никогда не приводили к решению проблемВладимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Наше мнение: под какой бы красивой оберткой это не подавалось, санкции никогда не приводили и не приведут к позитивным каким-то изменениям или к решению тех или иных проблем. Мы тоже об этом четко сказали нашим партнерам. Мы найдем адекватный ответ на те санкции, которые будут предприняты нашими партнерами. Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению положения обычных людей в Беларуси. Но в любом случае в своей новейшей истории Беларусь доказала, что справится и найдет возможность выхода и из этой ситуации. Что нежелательно: дальнейшая попытка продолжения этого санкционного мышления однозначно приведет к геополитическим изменениям в регионе. Я не думаю, что это будет в интересах того же самого Европейского союза".
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Сотрудничество в рамках ОБСЕ, объединение стран для борьбы с пандемией COVID-19, развитие взаимной интеграции. Накануне главы внешнеполитических ведомств стран СНГ...
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