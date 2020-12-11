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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен сегодня в Беларуси
11.12.2020 10:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа большей части страны пройдут мокрый снег и дождь. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Днем ожидается до плюс 4-х. На дорогах гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.
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На большей части страны пройдут мокрый снег и дождь. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Днем ожидается до плюс 4-х. На дорогах гололедица. Поэтому...
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