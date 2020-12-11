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Да будет мир: Азербайжан отменяет военное положение

11.12.2020 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Парламент Азербайджана утвердил отмену военного положения в стране, указ вступит в силу с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря по минскому времени).

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Какое оружие помогло Азербайджану в карабахском конфликте?

При этом в Армении по-прежнему действует военное положение, объявленное 27 сентября. В конце ноября армянский парламент отказался отменять военный режим в стране. 

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

Согласно заявлению, Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях, после чего Ереван передал Баку ряд районов. Стороны полностью прекратили огонь и обменялись пленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Теги: Минск
 
 
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Особый режим был объявлен в стране с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе.
 
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