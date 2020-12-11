|
Каток на дорогах и серое небо. Какой будет погода в Могилеве в выходные
11.12.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Середина декабря в Могилеве будет серой и не очень холодной, да и в целом погода будет некомфортной. Прогнозируют то дождь, то мокрый снег, и никакого солнца. А улицы то и дело будут напоминать каток, так что будьте аккуратны. По
Сегодня, 11 декабря, — дождь и легкий мороз: −4…0 °С. А потому — гололедица на дорогах и тротуарах. Берегите себя!
В субботу заметно похолодает: −2…−6 °С. Будет по-прежнему серо, но без осадков.
В воскресенье, 13 декабря, утром будет еще морозно — -5 °С, а днем и вечером около нуля. В середине суток возможен дождь, к вечеру обещают снег и метель.
В понедельник весь день будет нулевая температура воздуха, мокрый снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозируют то дождь, то мокрый снег, и никакого солнца.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)