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Каток на дорогах и серое небо. Какой будет погода в Могилеве в выходные

11.12.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Середина декабря в Могилеве будет серой и не очень холодной, да и в целом погода будет некомфортной. Прогнозируют то дождь, то мокрый снег, и никакого солнца. А улицы то и дело будут напоминать каток, так что будьте аккуратны. По предварительным данным pogoda.by, вся следующая неделя будет примерно такой же.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 11 декабря, — дождь и легкий мороз: −4…0 °С. А потому — гололедица на дорогах и тротуарах. Берегите себя!

В субботу заметно похолодает: −2…−6 °С. Будет по-прежнему серо, но без осадков.

В воскресенье, 13 декабря, утром будет еще морозно — -5 °С, а днем и вечером около нуля. В середине суток возможен дождь, к вечеру обещают снег и метель.

В понедельник весь день будет нулевая температура воздуха, мокрый снег.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Прогнозируют то дождь, то мокрый снег, и никакого солнца.
 
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