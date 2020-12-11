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Лучше, чем в пятницу. Погода в Гомеле в выходные

11.12.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Декабрь не щадит гомельчан: в начале недели застудил всех своими холодными ветрами, в конце — послал ледяной дождь и устроил на дорогах настоящий каток (кстати, будьте сегодня осторожны — очень скользко). В выходные станет немного спокойнее, обещает pogoda.by.


Фото: Reuters

В субботу -3°C, ветер стихнет, осадков не ожидается.

В воскресенье — ноль, к вечеру возможен дождь.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Декабрь не щадит гомельчан и каждый раз придумывает для них новые испытания. В начале недели застудил всех своими холодными ветрами. А в конце - взял и послал...
 
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