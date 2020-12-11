Синоптики рассказали, какая погода нас ждет в выходные

Источник материала: Tut.by

Теплый воздух с юга Европы пытается вытеснить холод за пределы нашей страны. В итоге на дорогах страны — сложная ситуация из-за гололеда. В выходные при подмораживании на дорогах республики также будет скользко, рассказали TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 12 декабря, ночью по западу, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу страны, а днем −5…+1°С.

В воскресенье, 13 декабря, ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах республики прогнозируются гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит −1…8°С, по юго-западу страны будет 0…+1°С, а днем −4…+3°С.

В начале следующей недели неустойчивый характер погоды сохранится. На дорогах будет скользко. Поэтому пешеходам и автомобилистам необходимо быть крайне осторожными.

В понедельник, 14 декабря, на большей части территории республики осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северу до +1°С по югу, максимальная днем −3…+3°С.