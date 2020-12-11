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Что происходит в гомельских травмпунктах после утренней гололедицы. Фото и видео

11.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После сегодняшнего скользкого утра в гомельских травмпунктах — очереди из травмированных людей и сопровождающих. Об этом сообщают «Сильные новости».



Как рассказывают пострадавшие, многие из них получили травмы, когда выходили из дома: поскользнулись на ступенях подъездов и уличных лестниц.

Гомельчане говорят, что по сравнению с утром «дороги чем-то посыпали, но это мало помогает».



Напоминаем: травмпункты есть при 1-й городской больнице (ул. Дворникова, 80) и городской больнице скорой помощи (ул. Комиссарова, 13).

 
 
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После сегодняшнего скользкого утра в гомельских травмпунктах - очереди из травмированных людей и сопровождающих.
 
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