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Что происходит в гомельских травмпунктах после утренней гололедицы. Фото и видео
11.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После сегодняшнего скользкого утра в гомельских травмпунктах — очереди из травмированных людей и сопровождающих. Об этом
Как рассказывают пострадавшие, многие из них получили травмы, когда выходили из дома: поскользнулись на ступенях подъездов и уличных лестниц.
Гомельчане говорят, что по сравнению с утром «дороги чем-то посыпали, но это мало помогает».
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После сегодняшнего скользкого утра в гомельских травмпунктах - очереди из травмированных людей и сопровождающих.
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