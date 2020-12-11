Что происходит в гомельских травмпунктах после утренней гололедицы. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

После сегодняшнего скользкого утра в гомельских травмпунктах — очереди из травмированных людей и сопровождающих. Об этом сообщают «Сильные новости».









Как рассказывают пострадавшие, многие из них получили травмы, когда выходили из дома: поскользнулись на ступенях подъездов и уличных лестниц.

Гомельчане говорят, что по сравнению с утром «дороги чем-то посыпали, но это мало помогает».









Напоминаем: травмпункты есть при 1-й городской больнице (ул. Дворникова, 80) и городской больнице скорой помощи (ул. Комиссарова, 13).