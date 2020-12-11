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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Законы о рекламе претерпели изменения Ряд норм стал куда либеральнее. Так, согласовывать содержание наружной рекламы, в том числе на транспорте в качестве отдельной административной процедуры больше...

Ряд норм стал куда либеральнее. Так, согласовывать содержание наружной рекламы, в том числе на транспорте в качестве отдельной административной процедуры больше не нужно. Сокращен объем медицинской рекламы, для которой требовалась сверка Минздрава. Резонансный вопрос о звуковой рекламе в общественном транспорте получил решение. Все коммерческие объявления поставили под запрет. Законодатель не поддержал и рекламу на транспортных средствах и прицепах, которые не используют по целевому назначению больше полугода. Помимо этого, теперь каждый потребитель может потребовать прекращения доставки рекламных объявлений в почтовые ящики.