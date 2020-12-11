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В эти минуты в столичном Доме офицеров проходит прощание с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем

11.12.2020 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Траурное мероприятие началось в 11 и, предположительно, завершится через час. Проводить в последний путь известного политика приходят коллеги, друзья, родные, близкие и те, кто просто был знаком с ним. В знак скорби люди несут цветы. Был возложен венок и от президента Беларуси  Александра Лукашенко. Напомним, Вячеслав Кебич скончался в среду на 85-м году жизни. Он начинал свою карьеру инженером Минского завода автоматических линий. После в его биографии была должность директора производства, партийная работа. Вячеслав Кебич - первый председатель Совета министров Республики Беларусь. Возглавлял правительство с 1991 по 1994 год - в непростое время построения суверенного государства. Именно он был одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями о создании Содружества Независимых Государств, которые  положили конец существованию СССР.

После прощания с Вячеславом Кебичем траурная процессия направится на Восточное кладбище Минска, где политик будет предан земле. 

 
Теги: Минск
 
 
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Траурное мероприятие началось в 11 и, предположительно, завершится через час. Проводить в последний путь известного политика приходят коллеги, друзья, родные,...
 
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