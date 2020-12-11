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Строительные работы будут проводиться в пункте пропуска "Котловка"
11.12.2020 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе с 14 декабря меняется схема движения транспорта, сообщили в Гродненской региональной таможне.
Данные изменения вызваны проведением строительно-монтажные работ. Так как через "Котловку" проходит популярный у перевозчиков маршрут, работы могут повлиять на ритмичность движения транспорта через границу.
"Период проведения работ ориентировочно составит два месяца", - рассказали Sputnik в таможне.
Водителей также попросили учитывать эту информацию, а при движении в пункте пропуска следовать дорожным знакам, установленным на его территории.
Сегодня утром в "Котловке"
Не первый случай
Литовская сторона в декабре уже сообщала о проведении
Ближайшие пункты пропуска на территории Беларуси, которыми можно в это время воспользоваться, - "Привалка" и "Каменный Лог".
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
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Это не первый случай проведения работ на границе за последнее время, так, в пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне - "Бенякони") в декабре уже чинили...
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