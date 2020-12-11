Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе с 14 декабря меняется схема движения транспорта, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Данные изменения вызваны проведением строительно-монтажные работ. Так как через "Котловку" проходит популярный у перевозчиков маршрут, работы могут повлиять на ритмичность движения транспорта через границу.

"Период проведения работ ориентировочно составит два месяца", - рассказали Sputnik в таможне.

Водителей также попросили учитывать эту информацию, а при движении в пункте пропуска следовать дорожным знакам, установленным на его территории.

Сегодня утром в "Котловке" в очередях стояло около 200 фур. Это второй показатель после "Каменного Лога, где выезда в ЕС ждали 260 машин.

Не первый случай

Литовская сторона в декабре уже сообщала о проведении ремонтных работ электрических сетей в международном пограничном пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне - "Бенякони"). Из-за этого временно приостанавливался пропуск лиц и транспортных средств. Ремонтные работы запланированы также на 21 декабря с 9:30 до 15:00.

Ближайшие пункты пропуска на территории Беларуси, которыми можно в это время воспользоваться, - "Привалка" и "Каменный Лог".

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

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