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Елочные базары заработают в Беларуси на следующей неделе

11.12.2020 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Елочные базары заработают во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов 19 декабря. Об этом Sputnik рассказали в министерстве лесного хозяйства.

© Sputnik / Alexey Maishev
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Старт предновогодней торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. 20 и 21 декабря к ним присоединятся лесхозы Гродненской области, с 21 декабря – Минской, с 23 декабря – Гомельской и Могилевской.

В столице продукция организаций Минлесхоза будет представлена в двух точках: на территории государственного лесохозяйственного учреждения "Минский лесхоз" по адресу улица Багратиона, 70 (с 21 декабря), а также на елочном базаре на улице Притыцкого, 146, где продукцию представит Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр (с 22 декабря). Лесхозы Минской области развернут торговлю в населенных пунктах, примыкающих к столице: в Боровлянах, Сенице, Валерьяново и других.

В ассортименте – ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Последние будут продавать в населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тысяч человек.

Как подчеркнули в Минлесхозе, цена елей, предлагаемых лесхозами, будет ниже продукции, предлагаемой частными организациями и индивидуальными предпринимателями.

В министерстве также напомнили, что самостоятельная вырубка хвойных деревьев является нарушением. За незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников, а также иной растительности предусмотрено наложение штрафа: от 5 до 50 базовых величин – на физическое лицо, от 20 до 200 базовых величин – на индивидуального предпринимателя и от 50 до 300 базовых величин – на юридическое лицо.

С 18 декабря будут усилены меры по охране лесов. Для этого помимо должностных лиц государственной лесной охраны задействуют также сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, Минприроды и МВД.

В связи с этим Минлесхоз советует приобретать новогодние хвойные деревья исключительно в местах организованной торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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Будет организовано более тысячи торговых точек, стартуют продажи сначала в Брестской и Витебской областях.
 
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