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В дом на Железнодорожной пришли силовики. Сообщают о задержании историка Андрея Мацука
11.12.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В доме на Железнодорожной, 44 в Минске проходят обыски в квартирах. Об этом TUT.BY сообщают читатели.
Утром жители дома заметили неизвестные машины во дворе. Между собой стали обсуждать происходящее, выяснили, что в доме минимум в три квартиры пришли силовики.
По словам очевидца, одного из местных жителей выводили из подъезда в бус, припаркованный возле дома. А со стороны магазина «Славянский» под руки увели мужчину, что было с ним дальше — неизвестно.
— Люди напуганы и напряжены, все боятся выйти, — говорит очевидец.
По его словам, двор у них активный, на окнах есть символика, на улице — муралы, люди завязывают ленточки на заборе. Вчера во дворе видели милиционеров, но задержаний не было.
Одна из неизвестных машин остается во дворе.
«Белсат»
Андрей Мацук родился в 1978 году в Полоцке. В 2001-м окончил исторический факультет Полоцкого государственного университета. В 2005-м защитил кандидатскую диссертацию, работал в Институте истории НАН Беларуси. Мацук — один из самых авторитетных белорусских специалистов по истории Великого княжества Литовского 18-го века.
В милиции TUT.BY не смогли прокомментировать происходящее на Железнодорожной, 44.
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Утром жители дома заметили неизвестные машины во дворе.
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