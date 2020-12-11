ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В дом на Железнодорожной пришли силовики. Сообщают о задержании историка Андрея Мацука

11.12.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В доме на Железнодорожной, 44 в Минске проходят обыски в квартирах. Об этом TUT.BY сообщают читатели.


Фото носит иллюстративный характер. Алесь Пилецкий, TUT.BY

Утром жители дома заметили неизвестные машины во дворе. Между собой стали обсуждать происходящее, выяснили, что в доме минимум в три квартиры пришли силовики.

По словам очевидца, одного из местных жителей выводили из подъезда в бус, припаркованный возле дома. А со стороны магазина «Славянский» под руки увели мужчину, что было с ним дальше — неизвестно.

— Люди напуганы и напряжены, все боятся выйти, — говорит очевидец.

По его словам, двор у них активный, на окнах есть символика, на улице — муралы, люди завязывают ленточки на заборе. Вчера во дворе видели милиционеров, но задержаний не было.

Одна из неизвестных машин остается во дворе.


Фото очевидца

«Белсат» сообщает о задержании историка Андрея Мацука, который живет в этом доме. Где он и в каком статусе, неизвестно. Ранее Мацука уже задерживали, он был осужден на 13 суток по статье 23.34 КоАП.

Андрей Мацук родился в 1978 году в Полоцке. В 2001-м окончил исторический факультет Полоцкого государственного университета. В 2005-м защитил кандидатскую диссертацию, работал в Институте истории НАН Беларуси. Мацук — один из самых авторитетных белорусских специалистов по истории Великого княжества Литовского 18-го века.

В милиции TUT.BY не смогли прокомментировать происходящее на Железнодорожной, 44.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Снежно и ветрено. Погода в Гродно в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика