В дом на Железнодорожной пришли силовики. Сообщают о задержании историка Андрея Мацука

Источник материала: Tut.by

В доме на Железнодорожной, 44 в Минске проходят обыски в квартирах. Об этом TUT.BY сообщают читатели.



Фото носит иллюстративный характер. Алесь Пилецкий, TUT.BY

Утром жители дома заметили неизвестные машины во дворе. Между собой стали обсуждать происходящее, выяснили, что в доме минимум в три квартиры пришли силовики.

По словам очевидца, одного из местных жителей выводили из подъезда в бус, припаркованный возле дома. А со стороны магазина «Славянский» под руки увели мужчину, что было с ним дальше — неизвестно.

— Люди напуганы и напряжены, все боятся выйти, — говорит очевидец.

По его словам, двор у них активный, на окнах есть символика, на улице — муралы, люди завязывают ленточки на заборе. Вчера во дворе видели милиционеров, но задержаний не было.

Одна из неизвестных машин остается во дворе.



Фото очевидца

«Белсат» сообщает о задержании историка Андрея Мацука, который живет в этом доме. Где он и в каком статусе, неизвестно. Ранее Мацука уже задерживали , он был осужден на 13 суток по статье 23.34 КоАП.

Андрей Мацук родился в 1978 году в Полоцке. В 2001-м окончил исторический факультет Полоцкого государственного университета. В 2005-м защитил кандидатскую диссертацию, работал в Институте истории НАН Беларуси. Мацук — один из самых авторитетных белорусских специалистов по истории Великого княжества Литовского 18-го века.

В милиции TUT.BY не смогли прокомментировать происходящее на Железнодорожной, 44.