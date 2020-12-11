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Снежно и ветрено. Погода в Гродно в выходные
11.12.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно будет снежно, прохладно и ветрено,
В субботу будет облачно и снежно. Ночью — гололедица. Днем — небольшой снег, а вечером метель. Все время — сильный ветер. Температура воздуха около нуля.
В воскресенье снова будет пасмурно. Ночью и утром метель, днем и вечером — мокрый снег. Температура воздуха снова около нуля.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные в Гродно будет снежно, прохладно и ветрено.
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