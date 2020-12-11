Снежно и ветрено. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет снежно, прохладно и ветрено, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу будет облачно и снежно. Ночью — гололедица. Днем — небольшой снег, а вечером метель. Все время — сильный ветер. Температура воздуха около нуля.

В воскресенье снова будет пасмурно. Ночью и утром метель, днем и вечером — мокрый снег. Температура воздуха снова около нуля.

Хороших выходных, друзья!

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