«Диониса» на проспекте Машерова в Бресте больше не будет. А что вместо?

Источник материала: Tut.by

Владельцы сети «Корона» компания «Табак-инвест» выкупила здание «Астор-Вест» на проспекте Машерова, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Это будет пятая «Корона» в городе. Напомним, сейчас там размещается супермаркет сети «Дионис».

Новый собственник проведет модернизацию и увеличит площадь здания за счет парковок с западной стороны. Все планируется завершить к 2022 году — и будет обновленный торговый центр с объектами общественного питания и павильонами известных брендов.