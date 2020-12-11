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«Диониса» на проспекте Машерова в Бресте больше не будет. А что вместо?

11.12.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы сети «Корона» компания «Табак-инвест» выкупила здание «Астор-Вест» на проспекте Машерова, сообщил в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.


Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

Это будет пятая «Корона» в городе. Напомним, сейчас там размещается супермаркет сети «Дионис».

Новый собственник проведет модернизацию и увеличит площадь здания за счет парковок с западной стороны. Все планируется завершить к 2022 году — и будет обновленный торговый центр с объектами общественного питания и павильонами известных брендов.

 
Теги: Брест
 
 
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Здание увеличится за счет парковки с западной стороны.
 
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