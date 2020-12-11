|
Помните мальчишку без рук из Речицы, с которым встречался Ник Вуйчич? Рассказываем, как дела у уже подростка Адама
11.12.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните необычного мальчика из Речицкого дома-интерната Адама Эссерта, который родился без рук? Четыре года назад
На съемки парня вдохновила та самая
— Я верю, что ты добьешься многого. Мечтай по-крупному и никогда не сдавайся, — дал напутствие Адаму Ник. — Делай то, что от тебя зависит. И знай, что у Бога есть план в отношении твоей жизни. Будь благодарен за то, что у тебя есть.
Видео:
В своем документальном фильме Адам вспоминает эту историю. Короткая беседа с кумиром, говорит подросток, придала ему сил и уверенности.
Автобиография открывается рассказом Адама о
— Мне было страшно. Я сжался в комок и смотрел на всех. Но со всех сторон на меня смотрели добрые глаза и улыбчивые лица, нежные руки гладили меня по голове. Это были руки моих воспитателей, которые стали мне как мамы. И мне стало совсем не страшно, хотелось прижаться и обнять всех сразу. И я понял: они меня любят! Я не сразу понял, что я не такой, как все, но понял одно — что я жив…
Затем парень рассказывает о своих буднях: подъем, учеба, занятия спортом. Адам подчеркивает, что сейчас у него много друзей и есть любимая девочка Даша.
— В свободное время я монтирую видеоролики, — говорит подросток и показывает, как ногой работает в видеоредакторе специальной компьютерной мышью. — А на каникулах отдыхаю в Италии и санаториях.
Адам ведет активный образ жизни: занимается спортом, играет в дартс, участвует во всех общешкольных мероприятиях.
— Друзья, никогда не унывайте. Идите вперед — и у вас все получится, — завершает свой фильм Адам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните мальчишку без рук из Речицы, с которым встречался Ник Вуйчич? Рассказываем, как дела у уже подростка Адама
Сейчас парню 16 лет, он занимается спортом, ездит на отдых в Италию, отлично учится, нашел любимую девушку и снимает видеоролики.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)