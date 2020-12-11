Помните мальчишку без рук из Речицы, с которым встречался Ник Вуйчич? Рассказываем, как дела у уже подростка Адама

Источник материала: Tut.by

Помните необычного мальчика из Речицкого дома-интерната Адама Эссерта, который родился без рук? Четыре года назад он встретился с известным мотивационным оратором Ником Вуйчичем , который попросил его «мечтать и никогда не сдаваться». Сейчас парню уже 16 лет, он занимается спортом, ездит на отдых в Италию, отлично учится, нашел любимую девушку и снимает видеоролики. Со своей автобиографической документалкой он принимает участие в фестивале «Мечты сбываются».



Скриншот YouTube

На съемки парня вдохновила та самая встреча с Ником Вуйчичем 13 апреля 2016 года. В тот день оратор поддержал парня и посоветовал верить в себя.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Я верю, что ты добьешься многого. Мечтай по-крупному и никогда не сдавайся, — дал напутствие Адаму Ник. — Делай то, что от тебя зависит. И знай, что у Бога есть план в отношении твоей жизни. Будь благодарен за то, что у тебя есть.

Видео: World Without Borders

В своем документальном фильме Адам вспоминает эту историю. Короткая беседа с кумиром, говорит подросток, придала ему сил и уверенности.

Автобиография открывается рассказом Адама о первом дне в доме-интернате . Ему было четыре года, «стоял теплый летний денек»:

— Мне было страшно. Я сжался в комок и смотрел на всех. Но со всех сторон на меня смотрели добрые глаза и улыбчивые лица, нежные руки гладили меня по голове. Это были руки моих воспитателей, которые стали мне как мамы. И мне стало совсем не страшно, хотелось прижаться и обнять всех сразу. И я понял: они меня любят! Я не сразу понял, что я не такой, как все, но понял одно — что я жив…

Затем парень рассказывает о своих буднях: подъем, учеба, занятия спортом. Адам подчеркивает, что сейчас у него много друзей и есть любимая девочка Даша.



Адам с Дашей. Скриншот YouTube

— В свободное время я монтирую видеоролики, — говорит подросток и показывает, как ногой работает в видеоредакторе специальной компьютерной мышью. — А на каникулах отдыхаю в Италии и санаториях.

Адам ведет активный образ жизни: занимается спортом, играет в дартс, участвует во всех общешкольных мероприятиях.

— Друзья, никогда не унывайте. Идите вперед — и у вас все получится, — завершает свой фильм Адам.

Работа подростка из Речицы на фестивале «Мечты сбываются» представлена в номинации «Киноискусство». На форуме представлены работы в разных жанрах воспитанников домов-интернатов из Речицы, Минска, Ивенца, Богушевска, Василишек, Червеня, Весново и Гомеля. Фестиваль творчества детей и молодых людей с инвалидностью проводится ежегодно с 2007 года. Посмотреть все номера и проголосовать за понравившихся участников можно до 23 декабря по ссылке .