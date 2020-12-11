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В Бобруйске открылся первый KFC

11.12.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске сегодня, 11 декабря, открылся первый ресторан сети быстрого питания KFC с линией автораздачи.


Фото предоставлено агентством PR Vision

Ресторан рассчитан на 125 посадочных мест и сможет обслуживать более 6000 автомобилей в день. Окно автораздачи будет работать круглосуточно.

Ресторан площадью 382 м2 находится в торговом центре «Абсолют» на улице Минской, 133.

 
 
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Ресторан сети быстрого питания находится в торговом центре.
 
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