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В Бобруйске открылся первый KFC
11.12.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске сегодня, 11 декабря, открылся первый ресторан сети быстрого питания KFC с линией автораздачи.
Ресторан рассчитан на 125 посадочных мест и сможет обслуживать более 6000 автомобилей в день. Окно автораздачи будет работать круглосуточно.
Ресторан площадью 382 м2 находится в торговом центре «Абсолют» на улице Минской, 133.
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Ресторан сети быстрого питания находится в торговом центре.
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