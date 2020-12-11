В Бобруйске открылся первый KFC

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске сегодня, 11 декабря, открылся первый ресторан сети быстрого питания KFC с линией автораздачи.



Фото предоставлено агентством PR Vision

Ресторан рассчитан на 125 посадочных мест и сможет обслуживать более 6000 автомобилей в день. Окно автораздачи будет работать круглосуточно.

Ресторан площадью 382 м2 находится в торговом центре «Абсолют» на улице Минской, 133.