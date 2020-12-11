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В Белгазпромбанке новое руководство

11.12.2020 15:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» сформировал новый состав правления из действующих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Председателем правления Белгазпромбанка назначена экс-заместитель председателя правления Потапова Ирина Олеговна.

В состав правления банка вошли еще шесть сотрудников: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич и заместитель председателя правления Александр Сотников.

Пресс-служба Белгазпромбанка сообщает, что совет директоров утвердил новый руководящий  состав 8 декабря 2020 года, а приняло полномочия правление 11 декабря.

«ОАО «Белгазпромбанк», сохранив позицию одного из крупнейших частных банков страны, намерен продолжить реализацию своих основных стратегических задач – поддержку малого и среднего бизнеса и розничное кредитование», - заявили представители банка.

К формированию нового состава правления подключались основные акционеры Белгазпромбанка - российские «Газпром» и Газпромбанк, они владеют по 49,8% акций.

Напомним, 10 декабря была прекращена деятельность временной администрации. Начиная с 15 июня возглавляла банк Надежда Ермакова, которой не предложили остаться на этой должности.

До этого с 2000 года главой Белгазпромбанка был Виктор Бабарико, который в мае 2020 года объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси.

Он стал одним из основных оппонентов Лукашенко.

18 июня Виктора Бабарико и его сына задержали. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье. Только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына. А в ЦИК заявили, что количество подписей претендента на пост президента Виктора Бабарико, которое признаны недействительными, превысило 100 тысяч.

 
 
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Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» сформировал новый состав правления из действующих сотрудников.
 
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