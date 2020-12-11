|
В Белгазпромбанке новое руководство
11.12.2020 15:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» сформировал новый состав правления из действующих сотрудников. Об этом
Председателем правления Белгазпромбанка назначена экс-заместитель председателя правления Потапова Ирина Олеговна.
В состав правления банка вошли еще шесть сотрудников: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич и заместитель председателя правления Александр Сотников.
Пресс-служба Белгазпромбанка сообщает, что совет директоров утвердил новый руководящий состав 8 декабря 2020 года, а приняло полномочия правление 11 декабря.
«ОАО «Белгазпромбанк», сохранив позицию одного из крупнейших частных банков страны, намерен продолжить реализацию своих основных стратегических задач – поддержку малого и среднего бизнеса и розничное кредитование», - заявили представители банка.
К формированию нового состава правления подключались основные акционеры Белгазпромбанка - российские «Газпром» и Газпромбанк, они владеют по 49,8% акций.
Напомним, 10 декабря была
До этого с 2000 года главой Белгазпромбанка был Виктор Бабарико, который в мае 2020 года объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси.
Он стал одним из основных оппонентов Лукашенко.
18 июня Виктора Бабарико и его сына
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» сформировал новый состав правления из действующих сотрудников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)