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Поднимают зарплаты воспитателям и нянечкам в детсадах
11.12.2020 15:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси внесены изменения в оплату труда некоторых сотрудников сферы образования, об этом говорится в постановлении профильного министерства.
С 1 января устанавливается надбавка воспитателям детских садов и ясель и помощникам воспитателя в размере 10% от оклада.
Доплата до минимальной заработной платы (с 1 января составит 395 рублей) будет введена рабочим, уборщикам, дворникам, сторожам, инженерам, юристам и др.
Выплата работнику базовой доплаты не исключает установление ему иных выплат. Премия и другие выплаты будут учитываться отдельно от минимальной заработной платы,
Кроме того, устанавливается доплата в 40% для родителей-воспитателей детского дома семейного типа на период комплектования воспитанниками за сложность работы (при наличии до пяти детей) и водителю автобуса в штате школы доплата вырастет до 100%.
Напомним, в июне Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси
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В Беларуси внесены изменения в оплату труда некоторых сотрудников сферы образования, об этом говорится в постановлении профильного министерства.
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