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Поднимают зарплаты воспитателям и нянечкам в детсадах

11.12.2020 15:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси внесены изменения в оплату труда некоторых сотрудников сферы образования, об этом говорится в постановлении профильного министерства.

С 1 января устанавливается надбавка воспитателям детских садов и ясель и помощникам воспитателя в размере 10% от оклада.

Доплата до минимальной заработной платы (с 1 января составит 395 рублей) будет введена рабочим, уборщикам, дворникам, сторожам, инженерам, юристам и др.

Выплата работнику базовой доплаты не исключает установление ему иных выплат. Премия и другие выплаты будут учитываться отдельно от минимальной заработной платы, сообщается на сайте Минбразования.

Кроме того, устанавливается доплата в 40% для родителей-воспитателей детского дома семейного типа на период комплектования воспитанниками за сложность работы (при наличии до пяти детей) и водителю автобуса в штате школы доплата вырастет до 100%.

Напомним, в июне Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси начато поэтапное повышение зарплат профессорско-преподавательскому составу, за ближайшие пять лет она достигнет 150% по стране. 

 
 
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В Беларуси внесены изменения в оплату труда некоторых сотрудников сферы образования, об этом говорится в постановлении профильного министерства.
 
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