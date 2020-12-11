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Красно-белая гирлянда - тоже пикет? А бумажные снежинки этих цветов? Мнение юристов и ответ ГУВД
11.12.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вывешивание в окнах и на балконах незарегистрированной символики (то есть БЧБ-флага) официально
Юристы: «Это не символика, а украшения»
Адвокат Антон Гашинский считает, что новогодние украшения, пусть и в «политических» цветах, приравнять к пикетированию нельзя:
— Флаг — это символика, а украшения — это украшения, поэтому, думаю, что привлекать к ответственности за это не будут, даю 99% процентов. Гирлянды и снежинки — то же самое, что маникюр в бело-красно-белых тонах. Пока ведь не было случая, что на человека составляли протокол за браслет, например.
Правозащитник Валентин Стефанович говорит, что применять административную ответственность за гирлянды и снежинки будет абсурдом, ведь красный и белые цвета законом не запрещены.
— Люди могут вывешивать на окна много чего. Те же гирлянды и снежинки не являются флагом, гербом, лозунгами. У нас ведь и деды Морозы одеваются в бело-красную одежду. Подозреваю, что в этом году они будут другого цвета, — иронизирует правозащитник. — Это вписывается в последние тенденции в стране. На фоне отсутствия правовых инструментов на национальном уровне право применяется, мягко говоря, широко.
Валентин Стефанович говорит, что не удивился бы, если суд вынес бы постановление, что человек, вывешивая гирлянду, продемонстрировал свое отношение к политической жизни в стране.
— Пока получается так, что администрации
По мнению Валентина Стефановича, общественное место — это место, которое может беспрепятственно посещать неопределенный круг лиц, а также пользоваться им. По этой логике, ни квартира, ни балкон к общественному месту не относится.
— Если разбирать правовую природу вывешивания БЧБ-флага на балконе, то это, конечно, не имеет отношения к свободе собраний, а чистой воды свобода выражения мнений — как и, например, вывешивание на окне политического лозунга. Но здесь нужно обратиться к международным стандартам (
Поскольку, считает Валентин Стефанович, вывешивание БЧБ-флага (и уж тем более — гирлянд и снежинок в красно-белых цветах) никоим образом с госбезопасностью или общественным порядком не связаны, то такие действия не должны попадать под ограничение выражения мнений. А если трактовать закон так, как это делается сейчас, то и любой другой флаг (польский, американский), и гирлянды со снежинками могут стать пикетом.
Официально: «Информации нет»
Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич сказал, что пока для журналистов нет информации, являются ли вывешенные на окне гирлянды или другие новогодние украшения основанием для привлечения к административной ответственности.
— Если посчитаем нужным, мы опубликуем такую информацию у нас на сайте, — отметил Роман Лашкевич.
Напомните, а что будет за сами флаги?
— Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирование, за что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30-ти базовых величин или административный арест, —
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Спросили, касается ли ответственность за пикеты, бело-красно-белых украшений, а не флагов.
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